Ecolo-voorzitter Khattabi: 'Crisis zoals in het verleden vermijden'

'We hebben gediscussieerd en onze bezorgdheden over de uitslag overgemaakt om zo een crisis zoals in het verleden te kunnen vermijden". Dat heeft Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi dinsdagvoormiddag gezegd na haar gesprek met koning Filip. Op de vraag of Vlaams Belang een uitnodiging moet krijgen van het paleis, ging Khattabi niet in.