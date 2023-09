Ecolo-voorzitter: ‘Geen steun voor beslissing van de Moor’

‘We steunen de beslissing van Nicole de Moor nog altijd niet. Het is een betreurenswaardige beslissing die we totaal onaanvaardbaar vinden.’ Dat heeft Ecolo-covoorzitter Rajae Maouane woensdag gezegd bij LN24 in een reactie op de beslissing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie de Moor om tijdelijk geen opvang meer te voorzien voor alleenstaande mannelijke asielzoekers.

Ecolo, dat zelf in de federale regering zit, wil de zaak echter niet op de spits drijven en er een regeringscrisis van maken. ‘Vivaldi moet overleven, maar daarnaast moet Vivaldi vooral oplossingen vinden’, aldus Maouane. ‘Wat voor voorbeeld stel je als je 8.000 keer veroordeeld bent? We willen de stekker er niet uit trekken. We zeggen dat we oplossingen moeten vinden. We moedigen Nicole de Moor ook aan om die oplossingen te vinden, want ze zijn er’, klinkt het.

De Franstalige groenen dringen daarnaast nog niet aan op het ontslag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, die donderdag in de Kamer tekst en uitleg zal moeten geven over het zogenaamde ‘plasincident’ op zijn verjaardagsfeestje midden augustus.

‘Bij ons nemen we ontslag als er sprake is van twijfel’, zegt Maouane. “Maar ik kan niet voor andere partijen de grens trekken waar we die voor onszelf trekken. We verwachten hem donderdag in het parlement en ik hoop dat hij duidelijk zal zijn. Er is geen reden om daar al aan te twijfelen.”