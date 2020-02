'Als er een regering met N-VA wordt gevormd, dan zal het zonder ons zijn.' Covoorzitter Rajae Maouane van Ecolo heeft donderdag in Metro nog eens duidelijk gemaakt dat de Franstalige groenen niet met de Vlaams-nationalistische partij het gesprek willen aangaan over de vorming van een federale regering.

'Het is essentieel voor Ecolo dat we snel kunnen gaan', zo verwijst Maouane naar de 'enorme uitdagingen' die aangepakt moeten worden op vlak van bijvoorbeeld mobiliteit, justitie, de circulaire economie en de ecologische transitie.

Maouane herinnert eraan dat België intussen al meer dan een jaar zonder regering met volwaardige bevoegdheden zit. 'Het is hoog tijd om mensen rond de tafel te zien die vooruit willen gaan. Onze lijn is duidelijk: we willen vooruit met iedereen die België een toekomst wil geven', aldus Maouane.

Woensdag had minister van Binnenlandse Zaken en CD&V-kopstuk Pieter De Crem nog laten verstaan dat zijn partij niet zinnens is om in een zogenaamde Vivaldi-coalitie te stappen met socialisten, liberalen en groenen.

Aanstaande maandag moet koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) opnieuw verslag uitbrengen bij de koning over zijn zoektocht naar een mogelijke coalitie die een nieuwe federale regering op de been zou kunnen brengen.

'Het is essentieel voor Ecolo dat we snel kunnen gaan', zo verwijst Maouane naar de 'enorme uitdagingen' die aangepakt moeten worden op vlak van bijvoorbeeld mobiliteit, justitie, de circulaire economie en de ecologische transitie. Maouane herinnert eraan dat België intussen al meer dan een jaar zonder regering met volwaardige bevoegdheden zit. 'Het is hoog tijd om mensen rond de tafel te zien die vooruit willen gaan. Onze lijn is duidelijk: we willen vooruit met iedereen die België een toekomst wil geven', aldus Maouane. Woensdag had minister van Binnenlandse Zaken en CD&V-kopstuk Pieter De Crem nog laten verstaan dat zijn partij niet zinnens is om in een zogenaamde Vivaldi-coalitie te stappen met socialisten, liberalen en groenen. Aanstaande maandag moet koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) opnieuw verslag uitbrengen bij de koning over zijn zoektocht naar een mogelijke coalitie die een nieuwe federale regering op de been zou kunnen brengen.