De voorzitters van de groene partijen Ecolo en Groen hebben zich bij de zes partijvoorzitters gevoegd die sinds twee uur onderhandelen met de koninklijke opdrachthouders Dewael en Laruelle. Die willen een versterkte regering op de been brengen om de coronacrisis aan te pakken. Er zou mogelijk een doorbraak in zicht zijn.

Het scenario van een tijdelijke noodregering met PS en N-VA werd zondagmorgen afgeschoten door PS en MR. Zij wilden liever de huidige regering in lopende zaken steun aanbieden vanuit het parlement. Intussen hadden ook de groenen laten weten dat ze de coronamaatregelen wilden steunen.

Om 14 uur is dan toch een vergadering van start gegaan met de voorzitters van PS, N-VA, CD&V, Open VLD, MR en SP.A. Na uren vergaderen zijn Ecolo en Groen, en nadien ook cdH aan de tafel gevraagd. Volgens de krant De Tijd zou de regering-Wilmès volmachten krijgen om de coronacrisis aan te pakken. Bronnen bevestigen aan Belga dat dit scenario op tafel ligt.

Zoals in de jaren 90, zou de regering @Sophie_Wilmes bijzondere machten krijgen van het parlement. De vraag is of er andere partijen tot die regering toetreden. — ivan de vadder (@vadderiVRT) March 15, 2020

De regering in lopende zaken zou voor een beperkte tijd een soort volmachten krijgen om de coronacrisis te bestrijden. Die volmachten zouden gesteund worden door de partijen die momenteel rond tafel zitten, die samen over een erg ruime meerderheid in de Kamer zouden beschikken. Er wordt her en der dan ook gewag gemaakt van een doorbraak in de komende uren.

