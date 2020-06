Ecolo heeft Thierry Detienne voorgedragen als rechter van het Grondwettelijk Hof, in de plaats van Zakia Khattabi, meldde LN24 dinsdagavond.

De beslissing werd door de groenen goedgekeurd tijdens een buitengewone federatieraad, met 85 procent van de stemmen.

Kamerlid Zakia Khattabi hoorde midden mei dat ze geen rechter zou worden bij het Grondwettelijk Hof, nadat ze in de Senaat niet de vereiste tweederdemeerderheid behaalde. Ze kondigde aan dat ze haar parlementaire mandaat in de Kamer zou verderzetten.

Thierry Detienne vervoegde in de jaren tachtig de rangen van de Ecolo-beweging. Van 1999 tot 2004 was hij minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de Waalse regering. In 2012 raakt hij niet herverkozen als federaal parlementslid, en keert hij terug naar zijn job van leerkracht en adviseur bij het Centre pour la Formation et l'Intervention Psychosociologique (CFIP).

In juli 2013 wordt hij aangeduid als gedelegeerd commissaris van de Franse Gemeenschapsregering bij de hogescholen en hogere kunstscholen. De volgende stap voor Detienne is het vertrouwen krijgen van de Senaat.

