Ecolo-covoorzitter stapt op een week na zijn verkiezingsoverwinning

'Het profiel is duidelijk, als u het mij vraagt', zegt een ervaren Ecolo-volksvertegenwoordiger die anoniem wil blijven. 'De opvolger van Patrick Dupriez moet iemand zijn met voldoende ervaring en politiek gezag om Ecolo naar de volgende verkiezingen te leiden: die van 26 mei 2019. Dat is belangrijk voor het hele Belgische politieke systeem, niet alleen voor de partij. De overwinning van Ecolo in de gemeenteraadsverkiezingen is vooral toe te schrijven aan de lokale afdelingen - de sterkte van het merk Ecolo, ...