Ecolo-Kamerlid Samuel Cogolati beschuldigt Vlaanderen en dan vooral de N-VA ervan ambitieuzere Belgische klimaatmaatregelen in de aanloop naar de VN-klimaattop COP26 in Glasgow te blokkeren.

"De N-VA blijft een klimaatsceptische partij, die blokkeert en afremt op enkele dagen van een cruciale top voor de toekomst van onze planeet", klonk het donderdag op de Franstalige radio.

De federale regering klopte op 8 oktober de ambities voor de federale klimaatpolitiek voor de periode 2021-2030 af. Concreet wil het federale niveau de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent terugdringen in vergelijking met referentiejaar 1990. Maar de onderhandelingen over de verdeling van de inspanningen tussen het federale niveau en de gewesten lopen nog. Het vorige 'burden sharing'-akkoord dateert van eind 2015 en liep af in 2020.

Volgens Samuel Cogolati, federaal parlementslid voor Ecolo, is Vlaanderen de oorzaak voor de aanslepende onderhandelingen. Vooral N-VA, die in Vlaanderen de minister-president en de minister van Omgeving levert, moet het ontgelden. "Het is duidelijk Vlaanderen dat alles blokkeert. Er is een meerderheid van Vlamingen die stappen vooruit wil zetten, maar we zien dat N-VA een klimaatsceptische partij blijft, die blokkeert en afremt op enkele dagen van een cruciale top over de toekomst van onze partij", zei hij donderdag op DH Radio.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die als coördinerend klimaatminister optreedt, liet gisteren/woensdag al weten dat ze niet naar de VN-top in Glasgow trekt als de Vlaamse regering vrijdag of in de dagen daarna geen akkoord vindt over bijkomende klimaatmaatregelen. "Ik ga niet naar De COP26 als er niets uit de bus komt. Anders heb ik daar geen rol te spelen", klonk het in het Vlaams parlement.

De Vlaamse regering houdt vrijdag/morgen een klimaatministerraad.

