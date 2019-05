Vanaf maandag wordt de E40 bij het binnenrijden van Brussel definitief met één rijstrook versmald. Verderop lopen de rijstroken verder in elkaar over, waardoor er aan de tunnelmonden van het Reyerscomplex vier rijstroken overblijven. Dat bevestigt het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet.

De versmalling was eerder aangekondigd en komt er nu de werf aan de Reyerstunnel richting Montgomery afgewerkt is.

Momenteel worden de laatste signalisaties en wegmarkeringen aangebracht, zodat vanaf maandag de vele pendelaars over een rijstrook minder op de E40 het Brussels gewest moeten binnenrijden. Vanaf het kruispunt met de Gemeenschappenlaan in Evere zal er definitief één rijstrook minder zijn bij het binnenrijden van het Brussels gewest op de E40. Verderop worden de rijstroken dynamisch teruggebracht. Ter hoogte van de Sterrebeeldenlaan valt er een tweede rijstrook weg en ter hoogte van de Jacques Georginlaan is er een derde versmalling. Zo komt het verkeer uiteindelijk op vier rijstroken met een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. De drie monden van de tunnels van de E40 richting Montgomery, centrum en Meiser zijn na de renovatie verkleind en bieden nu nog slechts toegang aan één rijstrook. Een vierde rijstrook slaat af richting de Reyerssite en de Kolonel Bourglaan. Het trechtereffect moet zo verzacht worden.

'Op deze manier wordt het veel leefbaarder en wordt de doorstroming verbeterd. Hoe dichter bij de binnenstad, hoe trager het zal gaan, maar dat maakt het verkeer net vlotter', stelt Mathias Dobbels, woordvoerder van minister Smet.

De verkorting is definitief tot de grote heraanleg van de E40 richting Brussel. Die is gelinkt aan de werken van de nieuwe mediasite van de RTBF en de VRT en dat zal pas gebeuren in de volgende legislatuur. Nu gaat het slechts om wegmarkeringswerken.

'We hebben altijd gezegd dat het zinloos is om terug naar de oude situatie te gaan, eenmaal de tunnel richting Montgomery opnieuw open is. We hebben ervoor geopteerd om meteen naar de situatie te gaan waarop bij de heraanleg gemikt wordt', zegt Dobbels. Op lange termijn worden de toegang tot de stad een stadsboulevard, waarbij minder plaats is voor auto's en er tegelijkertijd een ruime fietsinfrastructuur komt die doorgetrokken wordt vanuit Vlaanderen.

Weyts misnoegd

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert ontzet op de beslissing.Volgens de minister was 'bij herhaling overeengekomen' eerst een proefproject te starten. 'Wat een vorm van samenwerking is dit in godsnaam?'

'Als het de bedoeling van Brussel is om de files aan Vlaanderen cadeau te doen, dan bedanken we feestelijk.'

De VAB is veel minder negatief. Als de versmalling goed aangepakt wordt, dan kan dat een verbetering zijn, zegt Maarten Matienko, woordvoerder van de mobiliteitsclub. Matienko benadrukt dat er dan wel een totaalplan moet zijn. 'De vrijgekomen ruimte moet naar openbaar vervoer en fietsinfrastructuur gaan. En er moeten overstappunten zijn. In dat geval kan de mobiliteitscapaciteit zelfs toenemen.'

'Met minder doorstroming van verkeer naar het centrum, zorg je voor minder files in het centrum en verhoog je daar de doorstroming. Dit zou dus een dubbel positief effect kunnen hebben, als het goed aangepakt wordt. Want de ergste knelpunten bevinden zich in het centrum van de stad', aldus Matienko. Dat de versmalling op de E40 ervoor zou kunnen zorgen dat er files komen die tot aan de Brusselse ring reiken en daar de doorstroming hinderen, denkt Matienko niet.'We zien bovendien dat bij zo'n wijziging mensen zich zeer snel aanpassen. Het is daarom wel belangrijk dat er alternatieven zijn.'