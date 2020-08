De koninklijke opdrachthouders Paul Magnette (PS) en Bart De Wever (N-VA) plannen deze week een nieuw gesprek met de liberale partijen Open VLD en MR, zo is uit goede bron vernomen. Wanneer dat gesprek precies zal plaatsvinden, wordt niet vrijgegeven. Zaterdag worden Magnette en De Wever alvast opnieuw op het paleis verwacht.

Gisteren/dinsdag hadden Magnette en De Wever een uitgebreid gesprek met de groene partijen Ecolo en Groen. Na afloop bleek het water nog erg diep. Volgens Groen en Ecolo vormt de nota van Magnette en De Wever alleszins nog niet de basis 'voor een formule met ecologisten'.

De blik keert daarom opnieuw richting liberale familie. De Wever en Magnette beschikken namelijk voorlopig enkel over de steun van PS, CDH, SP.A, CD&V en N-VA, maar dat is nog niet voldoende voor een meerderheid. Het duo Magnette-De Wever had begin vorige week al een gesprek met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Maar ook dat was geen onverdeeld succes. De Wever zei na afloop dat 'niemand nog voorstander is van MR in de regering' en dat Bouchez er 'alleen op uit is de onderhandelingen te doen mislukken'.

Open VLD liet dan weer verstaan dat de voorliggende nota zowel op economisch als op institutioneel vlak moet bijgestuurd worden. Nu komt er dus een tweede gesprek met de liberale familie. Die familie heeft al herhaaldelijk gezegd dat ze één as vormen en zich niet uit elkaar zullen laten spelen en dat was ook de boodschap die woensdag na afloop van het partijbureau van de MR herhaald werd.

