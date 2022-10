Duizenden demonstranten verwacht voor Klimaatmars in Brussel

Op zondag worden duizenden demonstranten verwacht voor de Klimaatmars in Brussel. De Klimaatcoalitie, een vzw die meer dan 90 milieuorganisaties, vakbonden en burgerbewegingen verenigt, organiseert de mars.

De manifestatie wordt georganiseerd in de aanloop naar de 27ste internationale Klimaatconferentie (COP), die van 6 tot 18 november plaatsvindt in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. De organisatoren willen met de actie druk zetten op de beleidsmakers om concrete maatregelen tegen de klimaatverandering te nemen. ‘Het is te vroeg om te zeggen dat het te laat is’, klinkt het. ‘Het is nog steeds mogelijk de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.’

De klimaatactivisten vragen om oplossingen voor de energie- en voedselcrisis. ‘Door de klimaatverandering, versterkt door de internationale crisis, betalen we nu keihard de prijs voor onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. De exploderende energiefacturen doen ons letterlijk in de kou staan’, klinkt het bij de vzw. Ze eisen daarom een belasting op de overwinsten van energiebedrijven en een huisvestings- en energiepact.

Daarnaast vraagt de Klimaatcoalitie aandacht voor de druk op het mondiaal voedselsysteem, dat lijdt onder de periodes van droogtes en de overstromingen als gevolg van de klimaatopwarming en afname van de biodiversiteit. De vzw roept daarom op tot een ‘langetermijnvisie voor de landbouwsector’ en vraagt ‘de nodige steun voor de transitie naar agro-ecologische praktijken’ en ’toegang tot duurzame, gevarieerde en kwaliteitsvolle voeding voor iedereen’.