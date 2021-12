Door de brexit verblijven Britse onderdanen vanaf 1 januari niet langer zomaar legaal in België. Toch zijn er nog een heleboel Britten die het nodige papierwerk niet op orde hebben.

Check. Change. Go. Op sociale media voert de Britse overheid al enkele maanden uitdrukkelijk campagne. 'Burgers van het Verenigd Koninkrijk die in België wonen - vraag nu je nieuwe M-kaart aan', klinkt het.

Door de brexit zijn Britten niet langer Europese burgers en moeten ze vanaf 1 januari 2022 een vergunning hebben om legaal in België te verblijven. Ze moeten uiterlijk op 31 december een zogenaamde M-kaart aanvragen. Dat certificaat maakt deel uit van het terugtrekkingsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, en garandeert de rechten van burgers op elkaars grondgebied voor de duur van vijf jaar.

Eind vorig jaar, vlak voor het einde van de transitieperiode van de brexit, stuurde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) een brief naar alle Britten in het bevolkingsregister: 'Wij raden sterk aan om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen om uw rechten voor de toekomst veilig te stellen en een vlotte overgang in de praktijk te garanderen', klonk het.

De Britse campagne op sociale media om Britten in België op de hoogte brengen om voor 1 januari een M-kaart aan te vragen. © .

Statbel rapporteert dat er op 1 januari van dit jaar 18.574 Britse onderdanen op Belgische bodem zijn ingeschreven. Een rapport van de Britse overheid bevestigt dat het om ongeveer 18.600 personen gaat.

Maar volgens de laatste cijfers is het papierwerk van vele Britten nog niet op orde. Op 5 november waren in totaal 7.246 in het bezit van een M-kaart en stonden er nog 1.141 aanvragen open. Ook kregen tot en met 3 december ruim 850 Britten die zijn ingeschreven in Belgische gemeenten de Belgische nationaliteit - één iemand verkreeg die via de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hoeveel Britten België dit jaar hebben verlaten, is evenwel onduidelijk.

Wie binnenkort niet in orde is, komt in de problemen bij het reizen of werken. Sammy Mahdi, staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Er zijn met andere woorden nog heel wat Britten die binnen twee weken in de problemen dreigen te komen. Dat komt niet uit de lucht vallen. Midden september benadrukte Brits ambassadeur Martin Shearman al dat slechts 37 procent van de Britse onderdanen in België een M-kaart had aangevraagd.

Die precaire situatie noopte Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), er op 8 november toe om de Britten in België met een brief tot een M-kaart-aanvraag aan te manen. Op zijn departement is er een speciale cel in het leven geroepen om alle applicaties te verwerken.

Bij een ontmoeting tussen Mahdi en Shearman op 29 november bespraken beide heren de kwestie. Meer recent verscheen er gezamenlijk filmpje waarin Mahdi en Shearman Britten in België aan de nakende deadline herinneren. 'Ik wil natuurlijk niet dat er mensen onwettig in België verblijven', aldus Mahdi aan Knack. Wie binnenkort niet in orde is, komt in de problemen bij het reizen of werken.'

@martin_shearman and State Secretary for Asylum and Migration @SammyMahdi teamed up to urge UK nationals to apply for an M card and secure their rights to live in 🇧🇪. There are 22 days left!



Listen to their message 👇 and watch till the end for a recap of the application process pic.twitter.com/ffNhf5XO1R — UK in Belgium🇬🇧🇧🇪 (@UKinBelgium) December 9, 2021

Niet enkel in België leeft het probleem. Ook in Oostenrijk, Denemarken, Roemenië, Slovenië en Hongarije loopt de deadline op het einde van deze maand af. In onder meer Frankrijk en Luxemburg moesten Britten het papierwerk al op orde hebben voor het einde van juni.

