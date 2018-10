Duitsland gaat Iraanse diplomaat aan België uitleveren wegens terroristisch complot

'De beklaagde kan zich niet beroepen op zijn diplomatieke onschendbaarheid, omdat hij een paar dagen op verlof was buiten zijn gastland, Oostenrijk, en ook niet onderweg was van zijn gastland naar zijn eigen land (of omgekeerd)', zegt het Oberlandesgericht van Bamberg in Beieren, dat eraan toevoegt dat de beslissing al op 27 september is gevallen.

Iraanse opposanten identificeren hem als de 46-jarige Assadollah Assadi. Hij is een van de vier mensen die eind juni, begin juli, zijn opgepakt in Duitsland, België en Frankrijk. Zij worden ervan verdacht eind juni een aanslag te hebben beraamd tegen een bijeenkomst nabij Parijs van de Moedjaheddin van het Iraanse Volk, een oppositiebeweging. Op 2 juli maakte het Belgische federaal parket bekend dat die aanslag was verijdeld.

Op 30 juni, de dag van de conferentie, was een Belgisch stel van Iraanse afkomst opgepakt in het Brusselse. In hun auto werd ongeveer 500 gram van de springstof TATP aangetroffen. De Iraanse diplomaat, verbonden aan de ambassade in Wenen, werd opgepakt in Duitsland. De Belgische justitie vroeg de overlevering en vaardigde een Europees aanhoudingsbevel uit.

De vierde verdachte, die gearresteerd werd in Frankrijk, was al tijdens de zomer overgeleverd aan België. De zaak veroorzaakte diplomatieke spanningen tussen Iran en Frankrijk, maar ook met andere Europese landen die net het nucleaire akkoord met Iran willen redden, terwijl de Amerikaanse president Donald Trump eruit wil stappen.