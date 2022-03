De Amerikaanse president Joe Biden, de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Britse premier Boris Johnson zijn van plan om 'de prijs die Rusland betaalt voor de invasie in Oekraïne, verder op te drijven'. Dat blijkt maandag uit een persmededeling die het Witte Huis heeft verspreid na een videoconferentie tussen de vier wereldleiders.

Voorts riepen de leiders van de vier landen de Russische president Vladimir Poetin opnieuw op om zijn troepen onmiddellijk uit Oekraïne terug te trekken. 'We hopen dat ons duidelijk standpunt en onze sancties indruk maken en wat ruimte creëren voor diplomatie', verklaarde Scholz na afloop. Elk uur telt, want 'we moeten dit bloedvergieten een halt toeroepen'.

