Duitse bondskanselier roept op tot vastberaden strijd tegen antisemitisme

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft opgeroepen tot een vastberaden strijd tegen antisemitisme en racisme, ter gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. “‘Nooit meer’ is elke dag’”, zei hij in zijn wekelijkse video ‘Kanzler kompakt’, die zaterdag wordt gepubliceerd.

In de video benadrukt Scholz dat de democratie van vandaag gebaseerd is op de centrale belofte ‘nooit meer’. ‘Nooit meer marginalisatie en rechteloosheid, nooit meer rassenideologie en ontmenselijking, nooit meer dictatuur’, klinkt het. Hiervoor zorgen is de centrale taak van de staat, zei hij. ‘Daarom bestrijden we elke vorm van antisemitisme, terroristische propaganda en misantropie.’

De bondskanselier verwelkomde opnieuw de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof, dat deze week de financiering introk van de voormalige Nationale Democratische Partij (NPD), die nu opereert onder de naam Die Heimat.

De partij mag de komende zes jaar geen overheidsfinanciering meer ontvangen. Hij toonde zich ook tevreden over de talrijke grootschalige demonstraties in heel Duitsland tegen rechts-extremisme in de afgelopen dagen en weken. “‘Nooit meer’ vraagt om de waakzaamheid van iedereen’, zei Scholz.

‘Onze democratie is niet door God gegeven. Ze is door de mens gemaakt. Ze is sterk als we haar steunen. En ze heeft ons nodig als ze wordt aangevallen.’ Neonazinetwerken en de verspreiding van rechts-populisme zijn geen zaken die we zomaar moeten aanvaarden, aldus nog Scholz.

Op 27 januari 1945 bevrijdden Sovjettroepen de overlevenden van het Duitse vernietigingskamp Auschwitz. De nazi’s hadden daar meer dan een miljoen mensen vermoord, de meesten van hen Joden. Sinds 1996 wordt deze datum in Duitsland herdacht. In oktober 2005 riepen de Verenigde Naties 27 januari uit tot een internationale herdenkingsdag.