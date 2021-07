Het aantal politici, magistraten en journalisten dat bescherming krijgt, is in drie jaar tijd verdubbeld. Dat melden Het Nieuwsblad en De Standaard donderdag.

In heel 2017 liepen er 35 dossiers van mensen die vanwege hun functie bedreigd werden. In 2020 was dat aantal al opgelopen tot 74. Dat blijkt uit cijfers van het Crisiscentrum. Onder hen zijn er ook enkele journalisten die werden bedreigd door de drugsmaffia. Eind januari van dit jaar stonden 73 dossiers open van mensen voor wie beveiligende maatregelen nodig ­waren. 'Het kan gaan van het aanstellen van een vaste contactpersoon tot patrouilles, vaste politiebegeleiding en lijfwachten', zegt Laura ­Demullier van het Crisiscentrum. Om veiligheidsredenen wordt er niet concreet over gecommuniceerd.

In heel 2017 liepen er 35 dossiers van mensen die vanwege hun functie bedreigd werden. In 2020 was dat aantal al opgelopen tot 74. Dat blijkt uit cijfers van het Crisiscentrum. Onder hen zijn er ook enkele journalisten die werden bedreigd door de drugsmaffia. Eind januari van dit jaar stonden 73 dossiers open van mensen voor wie beveiligende maatregelen nodig ­waren. 'Het kan gaan van het aanstellen van een vaste contactpersoon tot patrouilles, vaste politiebegeleiding en lijfwachten', zegt Laura ­Demullier van het Crisiscentrum. Om veiligheidsredenen wordt er niet concreet over gecommuniceerd.