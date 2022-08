Drukte aan aanmeldcentrum Klein Kasteeltje neemt niet af

Het was vanochtend voor de verzoekers van internationale bescherming opnieuw drummen voor de poorten van het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje van Fedasil. De drukte blijft aanhouden. Bijna 200 personen konden zich vandaag aanmelden om asiel aan te vragen.

De twee rijen aan de voorkant van het Klein Kasteeltje blijven opgedeeld in aan de ene kant de families, alleenstaande vrouwen, minderjarigen en kwetsbare mensen en aan de andere kant de alleenstaande mannen. Vanochtend, traditioneel een drukke dag na het weekend, konden 19 niet-begeleide minderjarigen, 153 personen in familieverband en 21 alleenstaande mannen zich aanmelden bij Fedasil.

Het was heel druk in de lange rij alleenstaande mannen en toen duidelijk werd dat er ook enkelen van hen de kans kregen om zich aan te melden, ontstond er wat geduw en getrek achter de nadarhekken. De aanwezige politie moest even tussenkomen om de gemoederen te bedaren.

Sinds vorige week donderdag, en op politiebevel van Brussels burgemeester Philippe Close, verzamelen de asielzoekers aan de voorkant van het Klein Kasteeltje naast de Brusselse Kleine Ring. Ze worden daar door medewerkers van Fedasil geselecteerd en daarna te voet naar de achterkant geleid, waar de poort van het aanmeldcentrum zich bevindt.