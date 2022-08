Drugsmaffia infiltreert Antwerpse haven via vacatures

De cocaïnemaffia verleidt niet enkel Antwerpse havenmedewerkers om een centje bij te verdienen, ze infiltreert ook zelf in de haven door te solliciteren op openstaande vacatures. Dat melden de kranten van Mediahuis donderdag.

‘We weten dat criminele bendes voor bepaalde posities in de haven eigen mannetjes laten solliciteren, in de hoop om aangeworven te worden’, zegt Yann Pauwels van Cepa, de grote werkgeversorganisatie in de haven van Antwerpen.

Ook de vakbonden melden dat de cocaïnemaffia via vacatures op allerhande sleutelposities infiltreert. Volgens de socialistische vakbond is daar weinig aan te doen. ‘Het is niet dat het op het hoofd van een sollicitant af te lezen is dat die crimineel is’, zegt Marc Loridan.

De vraag is of de sollicitatieprocedure voor sleutelposities in de haven dan niet strenger moet, zoals in de luchthaven en in het gevangeniswezen al het geval is. Wie aan de slag wil als douanier of als cipier, moet een streng ‘moraliteitsonderzoek’ doorstaan. Maar op kandidaat-havenarbeiders wordt dat niet toegepast.

Je moet wel een attest van goed gedrag en zeden kunnen afleveren, maar zo’n attest vermeldt geen betrokkenheid bij gerechtelijke dossiers. Zo kan iemand een blanco strafblad hebben, maar wel gekend zijn in het drugsmilieu, of een verdachte zijn in een ­lopend onderzoek.

Werkgeversorganisatie Cepa is alvast ‘niet tegen’. Maar volgens de socialistische vakbond is het efficiënter om verder in te zetten op het sensibiliseren van aangeworven havenwerknemers.

‘We hebben voor het zomerreces de veiligheidsofficieren wettelijk verankerd’, klinkt het bij het kabinet van minister van Justitie ­Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Die hebben de taak het havenpersoneel bewust te maken van verdacht gedrag.’ Maar ook bij het anonieme meldpunt kunnen havenmedewerkers terecht.