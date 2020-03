Het lijken wel scènes uit een dystopische thriller: verschillende besturen in binnen- en buitenland zetten drones met luidsprekers in om mensen op de straat te herinneren aan de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

In Brussel vliegen drones rond boven de parken. In het Nederlands, Frans en Engels wordt uitgelegd wat mag en niet mag.

'De politie zal toezicht houden in alle groene ruimten op het grondgebied met drones & voertuigen, tegelijk wordt er een drietalige audioboodschap uitgezonden om de bevolking te herinneren aan de noodzakelijke maatregelen van social distancing,' luidt het in een tweet van politiezone Brussel.

Aan de kust voert de politie dit weekend strenge controles uit en zet daarbij drones in. De politiezone Blankenberge/Zuienkerke startte zaterdagochtend met wegblokkades op alle belangrijke invalswegen. Daarnaast controleren motorrijders de duinen en is ook de federale politie te paard aanwezig. In samenwerking met de strandreddingsdiensten wordt daarbij ook een drone ingezet. Ook De Haan zet sinds dit weekend een drone in boven het strand en de zeedijk om mensen die te dicht bij elkaar komen te verwittigen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Hetzelfde geldt voor de politiezone Kempenland, meldt de VRT. 'Het is belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt', zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V) van Peer en voorzitter van politiezone Kempenland aan de VRT. 'De drones kunnen een groot gebied scannen.'

Frankrijk

Boven de Zuid-Franse badstad Nice circuleert sinds vrijdag een drone met luidspreker die de mensen aanmaant om binnen te blijven om een uitbraak van het coronavirus in te perken.

Boven de bekende Promenade des Anglais en het stadscentrum is regelmatig te horen: 'Herinnering aan de richtlijnen in verband met COVID-19: alle verplaatsingen buitenshuis zijn verboden zonder schriftelijke toestemming. Gelieve een afstand van minstens een meter te houden tegenover andere personen'.

Het initiatief om een drone boodschappen te laten overbrengen, komt van de prefect van Alpes-Maritime. Sinds dinsdagmiddag mogen mensen in Frankrijk niet naar buiten, behalve voor essentiële zaken, waarvoor ze een document moeten ondertekenen waarin staat waar ze naartoe gaan.

Bekijk ook:

Van Parijs tot Los Angeles: spectaculaire dronebeelden van lege wereldsteden door coronacrisis

