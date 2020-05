In de gevangenis van Vorst is donderdagvoormiddag een drone met drugs gecrasht.

Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Vermoedelijk was de drone te zwaar geladen.

'De drone werd in beslag genomen en de drugs worden momenteel onderzocht in het labo', zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. 'Om welke drugs het gaat en hoe groot de lading was, is nog niet bekend.'

De piloot van de drone kon ontkomen maar de gedetineerde voor wie de drugs bestemd waren, is intussen wel geïdentificeerd. Beiden kunnen vervolgd worden, aldus nog het parket.

