'Dringend nood aan nieuwe gevangenissen': overbevolking bereikt alarmpeil

Exact 10.883 mensen zitten vandaag in onze gevangenissen. Het hoogste cijfer in vier jaar, stelt het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen, in Het Nieuwsblad woensdag.

Archiefbeeld uit de Antwerpse gevangenis.

Onze 36 Vlaamse, Waalse en Brusselse gevangenissen kreunen onder de overbevolking, blijkt uit cijfers van 2019 die de krant kon inkijken. Alleen al in de 17 Vlaamse gevangenissen zitten momenteel 1.044 mensen te veel. Voor heel België is er een overcapaciteit van 1.862 personen. De gevangenispopulatie onder de 10.000 krijgen, was bij de aanstelling van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in 2014 een van zijn meest uitgesproken doelstellingen. In de zomer van vorig jaar zaten er 'amper' 9.984 mensen achter tralies, maar het afgelopen anderhalf jaar barstten onze gevangenissen opnieuw uit hun voegen. Een eenduidige verklaring is er niet, maar het speelt mee dat rechters strengere straffen opleggen, dat geïnterneerden minder uitstromen en dat door een algemeen strenger beleid mensen langer in voorlopige hechtenis moeten blijven tijdens strafonderzoeken. Het kabinet van minister Geens erkent dat de gevangenisbevolking gemiddeld opnieuw aangroeit, maar wijst erop dat het cijfer lager ligt dan bij de aanstelling in 2014. 'We hebben vooral ook dringend nood aan nieuwe gevangenissen', klinkt het. Lees ook: 'Ook vrije mensen moeten zich zorgen maken over onze gevangenissen'