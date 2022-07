Dries Van Langenhove: ‘We gaan voor de vrijspraak’

Dries Van Langenhove zegt uit te kijken naar het proces rond Schild & Vrienden, nadat de oprichter en zes andere medeverdachten vrijdagochtend naar de correctionele rechtbank zijn verwezen. In totaal oordeelde de raadkamer over twaalf verdachten. ‘De politieke heksenjacht, die al vier jaar duurt, stopt nu voor vijf van de twaalf inverdenkinggestelden’, zegt Van Langenhove over de beslissing. De zeven anderen gaan voor de vrijspraak, klinkt het.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een ‘Pano’-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Kazerne Dossin in Mechelen.

Vrijdag kregen vijf andere verdachten de opschorting van de raadkamer, zodat ze niet voor de rechtbank moeten verschijnen. Van Langenhove, die het onderzoek afdoet als een politiek proces, is tevreden over die afloop. ‘Bovendien worden we doorverwezen naar de rechtbank voor slechts enkele van de vele feiten waarvan we jarenlang valselijk werden beschuldigd. Ik kijk uit naar het proces, waar we gaan voor de vrijspraak voor de overige zeven.’