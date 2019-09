Dries Van Langenhove, vorig jaar geschorst aan de UGent, schreef zich afgelopen week in aan de KU Leuven om zijn thesis af te ronden. Dat meldt het Leuvense studentenblad Veto vrijdagavond.

Na de reportage van "Pano" (Eén) van september vorig jaar over het racisme binnen Schild & Vrienden, besliste de UGent om Dries Van Langenhove de toegang tot haar gebouwen te ontzeggen. Rector Luc Sels verklaarde toen die beslissing te begrijpen, maar weigerde de deuren van de KU Leuven a priori voor Van Langenhove te sluiten.

Toen in augustus bleek dat Van Langenhove zijn thesis aan de UGent niet zou afwerken gaf hij aan de overstap naar de KU Leuven te willen maken. Een definitieve beslissing was er toen nog niet.

Deze week diende Van Langenhove wel zijn inschrijving in. 'Als hij voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden wordt hij definitief toegelaten', reageert de nieuwsdienst van de KU Leuven. Op de vraag of er extra maatregelen getroffen zijn of zullen worden, wenst de universiteit geen uitspraken te doen. Bernard Tilleman, decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid, is niet op de hoogte. 'Wij zijn als faculteit op geen enkele manier betrokken of geïnformeerd.'

Ook mogelijke beperkingen op de toegang tot bibliotheek en andere gebouwen vormen een beslissing van hogeraf. 'Daar kan enkel de rector een antwoord op geven.'

In "De Ochtend" op Radio 1 zei Sels vorig jaar nog dat Van Langenhove bij een mogelijke inschrijving 'zou verwelkomd worden met een stevig woordje'.

Over de inschrijving wenst de rector vrijdagavond echter niet te reageren.

Dries Van Langenhove zelf was volgens Veto nog niet bereikbaar voor commentaar.