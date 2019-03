Dries Van Langenhove intimideert leerkracht op privéadres

Van Langenhove zou de leerkracht opgebeld hebben over het gebruik van de Pano-reportage over zijn organisatie Schild&Vrienden. GO! onderzoekt welke juridische stappen het kan ondernemen.

Van Langenhove heeft ook contact gehad met de directie van de bewuste school met opmerkingen over de lesinhoud. Dat de Vlaams-Brabantse politicus een leerkracht in een privécontext contacteert, kan een inbreuk zijn op de privacywetgeving. GO! neemt het voorval ernstig en wint juridisch advies in.

Maar Van Langenhove vindt niet dat hij de privacy met voeten heeft getreden en zegt dat het nummer van de leerkracht op internet terug te vinden is. De VB-lijsttrekker in Vlaams Brabant gaat er niet mee akkoord dat hij in de bewuste les omschreven is als racist en antidemocraat. Van Langenhove vindt ook dat in de les stemadvies wordt gegeven. Dat hij contact heeft opgenomen met de leerkracht voordat hij het Agentschap voor Onderwijsdiensten contacteerde 'getuigt van burgerzin', vindt de politicus.