Er werden vorig jaar in Vlaanderen 7.261 dieren in beslag genomen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op vraag van partijgenote Allessia Claes. Het gaat om een stijging met 76 procent tegenover een jaar eerder.

Pluimvee (1.854) en honden (1248) werden in 2021 veruit het meest in beslag genomen, gevolgd door de siervogels (867) en de kleine herkauwers (668). Van de 7.261 inbeslaggenomen dieren werden er uiteindelijk 617 herenigd met hun eigenaar en werden er 151 geëuthanaseerd of naar het slachthuis gebracht.

'Omwille van de coronacrisis zagen we in 2020 een sterke daling van het aantal in beslag genomen dieren. In 2021 zien we echter dat de stijgende trend van de vorige jaren opnieuw doorzet', zegt Claes. 'Deze stijging doorheen de jaren betekent daarom niet direct dat het aantal gevallen van dierenmishandeling toeneemt. De gevoeligheid en aandacht voor dierenleed is de laatste jaren sterk gegroeid. Dat is een positieve evolutie die ervoor zorgt dat er meer meldingen, controles en dus ook inbeslagnames gebeuren.'

