Drieduizend klimaatbetogers verwacht in Louvain-la-Neuve

Wetenschappers van de Université catholique de Louvain (UCLouvain) betuigden eerder publiekelijk hun steun al aan de betogende jongeren. De manifestatie zal naar verwachting zowel studenten van de middelbare scholen als studenten uit het hoger onderwijs aantrekken, aangevoerd door Youth for Climate en Students for Climate.

Het parcours van de mars in Louvain-la-Neuve werd in samenwerking met de lokale politie bepaald. Om 10.30 uur zullen ze vertrekken op het Universiteitsplein om van daaruit langs de belangrijkste pleinen van Louvain-la-Neuve te stappen (Place des Wallons, Grand-Place, Place Rabelais en Place des Doyens). De mars duurt tot 12.30 uur, afhankelijk van hoeveel betogers aanwezig zullen zijn. Na afloop wordt er nog een bijeenkomst georganiseerd op de Place des Sciences.

In Antwerpen gooien de jongeren het over een andere boeg. De lokale afdeling van Youth for Climate roept er op om omstreeks 13 uur naar het Theaterplein te komen om samen een "human billboard" te vormen. Om 15 uur krijgt de actie nog een uitloper in De Studio nabij het Mechelseplein. Daar zal Students for Climate een debat over het klimaat organiseren.

In Mechelen slaat Youth for Climate dan weer aan het 'ploggen', oftewel joggen of wandelen langs de vaart en tegelijkertijd zwerfvuil oprapen.