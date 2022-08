Drie Vlaamse watermaatschappijen vragen prijsstijging voor drinkwater

Drie Vlaamse watermaatschappijen hebben een verhoging gevraagd van het drinkwatertarief bij de WaterRegulator van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor de komende zes jaar, die daarover voor 21 december een beslissing neemt. Vanaf 1 januari 2023 kan daardoor het tarief van drinkwater wijzigen.

Dit jaar moeten vier waterbedrijven een tariefplan indienen bij de WaterRegulator: Aquaduin, AGSO Knokke-Heist, De Watergroep en Farys. Pidpa en Water-link krijgen daarvoor een jaar uitstel, wegens hun fusie. Elke zes jaar moet de WaterRegulator immers de tarieven goedkeuren van de verschillende watermaatschappijen. In december wordt bekend hoeveel de maatschappijen mogen aanrekenen voor drinkwater in de periode 2023-2028. De watermaatschappijen moeten daarbij hun prijswijziging staven met investeringsplannen, economische vooruitzichten of verwachtingen rond het verbruikspatroon.

Zo wil De Watergroep een geleidelijke prijsstijging van 11,86 procent doorvoeren, los van een eventuele indexering. Ze verwijzen daarvoor onder meer naar de klimaatuitdagingen, zoals de aanhoudende droogtes, investeringen in opslagruimtes en digitalisering. In 2022 ligt het tarief zo op 1,97 euro per 1.000 liter, in 2028 zou dat 2,20 euro zijn. In de periode 2017-2020 voerde De Watergroep geen prijsstijgingen door.

Bij Farys bedraagt het basistarief momenteel 2,28 euro per 1.000 liter. In 2028 zou dat 2,72 euro zijn, mits goedkeuring van de WaterRegulator. Dat is zowat 19 procent meer. Ook AGSO Knokke-Heist heeft een prijsstijging aangevraagd. Zij willen in 2028 1,91 euro per 1.000 liter aanrekenen, tegenover 1,66 euro in 2022. Klanten van Aquaduin zullen daarentegen van een tariefverlaging genieten. Zij betalen in 2028 1,81 euro per 1.000 liter, tegenover 1,86 euro in 2023. Dat is onder andere mogelijk door de uitrol van digitale watermeters, klinkt het bij het waterbedrijf.

Momenteel loopt de zogeheten ‘consultatiefase’. Klanten kunnen nog tot 8 augustus vragen of opmerkingen over de tariefplannen doorspelen aan de watermaatschappijen. ‘Na drie jaar (in 2025, red.) is het mogelijk om in overleg met de regulator een tussentijdse prijswijziging door te voeren’, zegt Carl Heyrman van Aquaflanders, de koepelfederatie van de waterbedrijven en rioolbeheerders. De watermaatschappijen kunnen ook beroep aantekenen tegen de beslissing van de WaterRegulator, laat hij weten.

De prijswijziging van het drinkwater is weliswaar maar een component uit de waterfactuur. Naast de kosten voor de productie en levering van drinkwater zijn er ook kosten voor waterzuivering en afvoer. Hoe en of die prijzen zullen evolueren, is niet duidelijk.