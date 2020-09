Drie verdachten in het onderzoek naar de helikopterkaping op de luchthaven van Deurne zijn zondag aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om de 24-jarige hoofdverdachte M.G. uit Tongeren, een 18-jarige man uit Bilzen en een 22-jarige man uit Lanaken. Een vierde verdachte, e 50-jarige adoptievader van M.G. is vrijgelaten onder voorwaarden, meldt het parket van Antwerpen.

Drie verdachten hadden vrijdag een afspraak voor een helikoptervlucht boven Brussel. Toen het toestel boven het Brusselse justitiepaleis vloog, haalden de passagiers vuurwapens boven. De piloot, een vrouw van 36, werd bedreigd en gedwongen richting de vrouwenafdeling van de gevangenis van Vorst te vliegen, waar de echtgenote van hoofdverdachte M.G. is opgesloten.

De helikopter kon niet echter niet landen op de binnenplaats en zette vervolgens koers naar het Waals-Brabantse Hélécine. Daar stapten de drie verdachten uit het toestel en sloegen ze op de vlucht. De pilote vloog vervolgens onder begeleiding van de luchtsteun van de Federale Politie verder naar de luchthaven van Melsbroek. Er werd meteen nazicht gedaan in de gevangenissen, maar alle gedetineerden waren nog aanwezig.

De federale gerechtelijke politie Antwerpen kon M.G. en zijn adoptievader zaterdagavond oppakken in de buurt van Brussel. Niet veel later werden ook de twee andere verdachten van hun vrijheid beroofd in Limburg. De drie verdachten die door de onderzoeksrechter werden aangehouden, verschijnen volgende week voor de raadkamer in Antwerpen.

Maroun Labaki liet vrijdag vanuit zijn appartement via Twitter zien hoe de helikopter boven de gevangenis van Vorst cirkelde.

Pourquoi cet hélicoptère, qui tourne depuis des heures au-dessus de Bruxelles, vient-il de passer au ras des toits de la prison de Forest? pic.twitter.com/nNNsm99zZU — Maroun Labaki (@MarounLabaki) September 25, 2020

