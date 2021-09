Minstens 227 van de 300 Vlaamse gemeenten tellen te weinig huisartsen. En het probleem dreigt de komende jaren nog groter te worden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws dinsdag.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid roept de gemeenten in kwestie uit tot 'huisartsarm', wat betekent dat er minder dan 90 actieve huisdokters per 100.000 inwoners zijn, of minder dan 125 in dunbevolkte gemeentes.

Volgens Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica dringt zich een ommekeer op in de werking van huisartsenpraktijken. 'Om één oudere huisarts te vervangen, heb je er 1,5 à 2 nodig. Jongere artsen zoeken - terecht - een beter evenwicht tussen werk en privé en zijn niet langer bereid om 80 uur per week te kloppen. Dat verklaart meteen waarom heel wat praktijken er een patiëntenstop op nahouden', klinkt het.

Van Giel ziet heil in meer ondersteuning, via bijvoorbeeld een assistent en een verpleegkundige, en pleit ook voor de afschaffing van een verplicht ziektebriefje voor één dag werkverlet.

