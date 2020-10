De minister-president van de Franse gemeenschapsregering, Pierre-Yves Jeholet, gaat niet akkoord met de 3 miljard euro die Vlaanderen opeist uit de 5,15 miljard euro die voorzien is voor België uit het Europees herstelfonds.

In een video-interview met Belga schrok Jeholet van dat bedrag: '3 miljard voor Vlaanderen? Hoe gaan we dat doen? Vlaanderen is niet alleen.'

Elf dagen na de Vlaamse regering is ook de Franse gemeenschapsregering klaar met haar rekenwerk. En net als Vlaanderen rekent ook zij op Europees geld voor de financiering van het plan. Volgens een raming van de Europese Commissie maakt België aanspraak op 5,15 miljard euro uit het Europese herstelfonds. Welk bedrag precies daarvan naar de Franse gemeenschap moet gaan, wil Jeholet nog niet gezegd hebben. De Vlaamse begrotingsminister deed dat eerder wel: 'Als je de berekening maakt, gaan we er ongeveer van uit dat daarvan drie miljard voor Vlaanderen is', zo maakte Matthias Diependaele zich vorige week sterk na afloop van de persconferentie over de Vlaamse Begroting.

In een reactie tegenover Belga stelt Jeholet zich daar vragen bij: 'Drie miljard euro voor Vlaanderen? Ik weet niet hoe we dat gaan doen met een envelop van vijf miljard euro. Vlaanderen is niet alleen: er is ook het federale niveau, er is het Waals gewest, het Brussels gewest en de Franse gemeenschap. Ik verwacht moeilijke discussies hierover. Als iedereen van zijn eigen berekening uitgaat, denk ik dat we snel boven die 5 miljard gaan zitten.'

Jeholet vindt dat ook de Franse gemeenschap een flink deel van die Belgische koek moet krijgen: 'Het is aan ons om te vechten, zodat onze bezorgdheden en projecten ingang vinden in het federale plan. Wij hebben echt noden wat school-, cultuur- en sportinfrastructuur betreft, ook hebben we plannen voor digitale investeringen. We gaan ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk naar de Franse gemeenschap komt.'

