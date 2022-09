Drie kwart van VDAB-knelpuntopleidingen leidt tot job

Drie kwart van de werkzoekenden, die tussen 2019 en 2021 een VDAB-knelpuntopleiding volgde, is vandaag aan de slag in een knelpuntberoep. Dat meldt Vlaams minister van Werk Jo Brouns zondag.

Uit de bevraging bij 1.233 ex-cursisten die tussen 2019 en 2021 succesvol een knelpuntopleiding afrondden bij de VDAB blijkt dat het aantal succesvolle opleidingen stijgt: terwijl dit in 2019 net niet de helft was (48%), was dit in 2021 57%. Indien een werkzoekende een knelpuntopleiding moet volgen en die bewust niet afrondt, kan hij gesanctioneerd worden.

Daarnaast blijkt ook dat maar liefst 75% van de werkzoekenden die een knelpuntopleiding succesvol beëindigen aan het werk zijn in het knelpuntberoep waarvoor ze werden opgeleid. Ruim 80% van de ex-cursisten is aan het werk of zoekt werk in het beroep van de gevolgde knelpuntopleiding. De doorstroom naar knelpuntberoepen is het grootst in de sector Zorg en Onderwijs.

De overige 25% ex-cursisten is (nog) niet aan het werk, of voor het merendeel aan het werk in een beroep dat niet gerelateerd is aan de gevolgde opleiding.

Minister Brouns trekt twee conclusies uit de cijfers: “In de eerste plaats is weer maar eens gebleken dat een opleiding een de facto garantie is op een job in een arbeidsmarkt die vandaag bijzonder krap is. Daarnaast moeten we de vijver vergroten als we de krapte op de arbeidsmarkt ten gronde willen aanpakken en de werkzaamheidsgraad willen opkrikken naar 80%. Met alleen het activeren van werkzoekenden redden we het niet meer. We moeten dus de mensen die vandaag nog niet-beroepsactief zijn, verleiden om aan de slag te gaan.”