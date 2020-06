De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft dinsdag drie (ex-)agenten van de Antwerpse lokale politie veroordeeld voor onder meer diefstal met geweld en racisme. Ze kregen celstraffen tot veertig maanden deels met uitstel opgelegd en boetes tot 4.500 euro. Drie andere agenten werden vrijgesproken.

De zes inspecteurs, die in Borgerhout en Antwerpen-Noord bekend stonden als de 'bende van Mega Toby en Sproetje', werden in het voorjaar van 2016 door hun eigen collega's opgepakt na maandenlang onderzoek door de dienst intern toezicht.

De aanleiding was een klacht over een illegale huiszoeking op 8 juni 2015 in een woning aan de Huybrechtstraat in Antwerpen. Enkele agenten waren er toen zonder huiszoekingsbevel binnen gevallen. Ze hadden 1.170 euro van de bewoners gestolen en vernielingen aangericht. De inspecteurs droegen geen naamplaatjes, maar via het track-and-tracesysteem in de combi's kon achterhaald worden wie er ter plaatse was geweest.

Tijdens het onderzoek kwamen er nog meer feiten aan het licht die zich in de periode 2015 - 2016 hadden afgespeeld. Zo hadden de agenten meermaals mensen zonder papieren opgepakt om ze op afgelegen plaatsen met geweld van hun geld te beroven. Soms ging het om amper 2 euro, maar er is ook sprake van bedragen tot 2.700 euro.

'De Pool'

De zes inspecteurs hadden het merendeel van de tenlasteleggingen betwist. Een flink aantal feiten ten aanzien van mensen zonder papieren werd niet bewezen verklaard, omdat het onderzoek niet heeft aangetoond wie 'de Pool' is. Dat was de bijnaam die de mensen zonder papieren aan de meest hardhandige agent hadden gegeven. De persoonsbeschrijvingen varieerden en er werden verschillende personen op foto of tijdens verhoren aangeduid als 'de Pool'.

De rechtbank hield daarnaast ook rekening met de grote media-aandacht die de zaak kreeg na de arrestatie van de politiemensen. Zo werden er foto's van de beklaagden gepubliceerd, waarop ze slechts beperkt onherkenbaar waren gemaakt. Ook de plaats waar de mensen zonder papieren beroofd werden, stond vermeld in de berichtgeving. Daarom werden slachtofferverklaringen die niet ondersteund werden door objectieve bewijselementen uit het strafdossier opzij geschoven.

De rechtbank sprak dinsdag drie van de beklaagden vrij. Zij werken nog voor de lokale politie, maar waren geschorst in afwachting van hun proces. Tom D.J. (39), die in een andere zaak ontslagen werd, kreeg dertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en 3.000 euro boete voor twee diefstallen met geweld, een feit van racisme en machtsmisbruik.

Besart B. (30), die zelf ontslag nam, en de geschorste Nick C. (28) werden veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en 4.500 euro boete voor twee diefstallen met geweld, drie feiten van racisme, de illegale huiszoeking met de bijbehorende diefstallen, het vervalsen van een proces-verbaal, machtsmisbruik, schending van het beroepsgeheim en willekeurige vrijheidsberoving.

De rechtbank vond de bewezen verklaarde feiten zeer ernstig. 'Het maatschappelijk vertrouwen in de politiediensten werd ernstig geschaad. Door het viseren van personen in een precaire situatie hebben de beklaagden manifest misbruik gemaakt van hun machtspositie en hoopten zij de straffeloosheid van hun feiten te verzekeren.' Bij de strafbepaling werd wel rekening gehouden met het tijdsverloop sinds de feiten.

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum kreeg 1.000 euro schadevergoeding toegekend, vier slachtoffers ontvangen in totaal 597 euro. (Belga)

