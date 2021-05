Drie betogingen waren zaterdag in Brussel gepland. Slechts een daarvan was toegelaten. Er kwamen duizenden mensen op de been, en de zaken verliepen relatief rustig, al gebruikte de politie traangas.

De ene toegelaten betoging bracht aan de Kunstberg in Brussel, afhankelijk van de bron, 1.500 à 3.000 deelnemers op de been. De betogers eisten meer middelen voor de zorgsector. Er stapten niet alleen personeelsleden uit de zorg mee, maar ook burgers en verschillende bewegingen, zoals Extinction Rebellion en Youth for Climate, alsook vertegenwoordigers van de cultuursector. De betogers pleitten voor toegankelijke zorg voor iedereen en degelijke werkomstandigheden. 'Het is immoreel om winst te maken op de gezondheid van mensen. We eisen ook de opheffing van de patenten op de geneesmiddelen en de vaccins', aldus de organisatoren.

Zorgmedewerkers getuigden over hun werkomstandigheden. Maar ook leerkrachten, mensen zonder papieren en feministische verenigingen kregen het woord.

De betoging verliep in een kalme en aangename sfeer. De politie was discreet aanwezig.

La Boum

Dat was anders bij de andere twee betogingen die, omdat ze de coronamaatregelen niet respecteerden, geen toelating kregen. Maar ook bij een Europese betoging tegen de coronamaatregelen en de derde editie van nepfestival La Boum in het Ter Kamerenbos in Brussel bleven de incidenten grotendeels uit. De politie moest niet chargeren en het waterkanon werd niet gebruikt. Wel zette de politie aan het Schumanplein wel even traangas in.

De betoging tegen coronamaatregelen en vaccinatie © Belga

De politie schatte het aantal aanwezigen op de derde La Boum op een duizendtal, maar volgens een journalist van Belga ter plaatse waren het er meer. Ze verzamelden eerst in het Ter Kamerenbos, naast de families die op deze mooie lentedag een luchtje kwamen scheppen in de groene long van de hoofdstad.

Mars tegen coronamaatregelen en -profijten

De zogenoemde 'European Demonstration for Freedom & Democracy' was een protest tegen de gezondheidsmaatregelen, die volgens de organisatoren een aanslag op de vrijheid zijn. Daarnaast verzetten de deelnemers zich tegen het vaccinatiebeleid in Europa. De deelnemers verzamelden rond 14 uur aan het Ter Kamerenbos, zonder een mondmasker te dragen of afstand te bewaren van anderen. Er was een grote buitenlandse aanwezigheid, vooral uit Nederland, Duitsland, Luxemburg, Polen en Spanje, zo bleek uit de vlaggen die ze bij zich hadden. Vooral de Nederlanders waren met veel. Sommigen droegen gele paraplu's met daarop slogans als 'peace', 'freedom' en 'amour'.

Op hun bordje stond meestal dezelfde boodschap: 'Geen masker, geen vaccin'. En al zeker niet voor kinderen, zegden verschillende sprekers. 'Ik ben geen proefkonijn', stond op het t-shirt van een betoogster. De manifestanten zijn ook tegen coronatests, waarmee de farmabedrijven alleen maar meer winst kunnen maken. 'PCR Test = Pharma Business Plan', stond er op een bordje. 'De maskers moeten vallen', stond er op een ander.

Anders dan verwacht trokken de betogers iets voor 17 uur naar de Europese wijk, onder begeleiding van politie, die al bij al discreet aanwezig bleef. Er werd wat met voetzoekers gegooid en betogers scandeerden 'Vrijheid!'. Toen de stoet rond 18 uur aan het Schumanplein aankwam, liep de spanning op met de politie, die de weg had geblokkeerd. Volgens de politie werd traangas ingezet. Sommige media meldden een arrestatie, maar de woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, Ilse Van de keere, zei dat het om een dronken man ging die moest verzorgd worden door de hulpverleners die de stoet volgden.

De betogers werden uiteindelijk uiteengedreven. Sommigen keerden terug naar Ter Kamerenbos.

