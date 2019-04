Het draagvlak voor een eengemaakte Brusselse politiezone en de invoering van een slimme kilometerheffing is vrij groot bij de Brusselse politici. Dat blijkt uit het kopstukkendebat dat donderdagavond werd georganiseerd door ondernemersorganisaties Unizo en UCM.

Mobiliteit was thema nummer één. Unizo en UCM zijn gewonnen voor een slimme kilometerheffing die de bestaande verkeersbelasting vervangt. Huidig minister van Mobiliteit Pascal Smet is voorstander en richt zich vooral op pendelaars die alleen in de wagen zitten. 'We moeten ze pushen samen in de auto te zitten. Als je alleen rijdt betaal je voor businessclass en als je deelt, betaal je voor economy class. Met 10 procent minder auto's werken we de files weg', verduidelijkte Smet.

Het idee van een slimme kilometerheffing kon op veel bijval rekenen van de PS, CDH, Open VLD en Défi, waar Bernard Clerfayt het zelfs 'een service voor de auto en de pendelaar' noemde. Bij Groen zijn ze het idee van de kilometerheffing ook genegen, maar 'het is een feit dat het GEN-net vertraging oploopt en zorgt dat mensen algemeen gezien te weinig alternatieven hebben', aldus Van den Brandt.

MR-kopstuk Vincent De Wolf toonde zich een grote tegenstander. 'Kilometerheffing is niet slim. De circulatietaks moet vervangen worden door een eco-score. Het is zo de vervuiler die betaalt, met de meest vervuilende wagens die het meest betalen', aldus De Wolf.

Het was een drukbezet debat, want met Claud Moniquet (Liste Destexhe), Bianca Debaets (CD&V), Gilles Vanden Borre (Ecolo), Guy Vanhengel (Open VLD), Bernard Clerfayt (DéFI), Pascal Smet (One.Brussels/SP.A), Philippe Close (PS), Cieltje Van Achter (N-VA), Elke Van den Brandt (Groen), Vincent Dewolf (MR) en Rachid Azaoum (CDH) tekenden alle grote partijen present.

Bij het thema veiligheid kwam men al snel uit bij de samenvoeging van de zes Brussels politiezone tot één zone. One.Brussels is een duidelijke voorstander, maar het is ook een punt dat hoog op de agenda staat van N-VA, die in de zes zones nog een institutioneel kluwen ziet. 'De structuur werkt niet, dat zagen we na de rellen ten gevolge van het voetbal. We moeten afstappen van het laksisme en het gedoogbeleid. De focus verschilt nog vaak binnen de politiezones, zo zijn er slechts twee die zich op de drugsproblematiek richten', stelt Van Achter.

Er was een duidelijke tegenstand voor een eengemaakte politiezone bij de huidige Brusselse burgemeesters Bernard Clerfayt en Vincent De Wolf, terwijl Philippe Close zijn mening in het midden hield. 'De gele hesjes, dat hebben we tussen onze zones allemaal goed geregeld. Nabijheid blijft wel enorm belangrijk. Van een buurtinspecteur met eigen bevoegdheden, een idee dat overkomt vanuit Amsterdam, ben ik wel voorstander', aldus Close.

Open VLD wil de eengemaakte politiezone geleidelijk aan instellen en pleit in eerste instantie voor een betere coördinatie en communicatie tussen de zones. De humanisten van CD&V en CDH pleiten eveneens voor die grote Brusselse politiezone, maar er is wel iets wat lijsttrekker Debaets tegen de borst stoot. 'Wat ik minder goed begrijp is dat Antwerpen wel een eigen aanwervingsbeleid heeft en Brussel niet. Er is nood aan agenten die de Brusselse realiteit kennen', stelde Debaets.

Bij de Liste Destexhe waarschuwen ze. 'Brussel heeft een slecht imago op vlak van veiligheid. Bovendien lijkt de terrorismedreiging vergeten bij sommigen, maar ook die strijd moeten we op peil houden. Op gebied van infrastructuur is er ook werk, want vele politiecommissariaten zijn verouderd en het Justitiepaleis staat praktisch op instorten', verklaarde Moniquet.

Op het vlak van werkloosheid en het toedienen van een actievere rol aan Actiris lopen de meningen meer uiteen. Groen, Ecolo benadrukken het belang van vormingen en professionele opleidingen, terwijl bij DéFI klinkt dat die ook vanuit de bedrijven en ondernemingen moeten komen. 'Werknemers moeten het individueel recht hebben op vijf vormingsdagen die ze elk jaar kunnen inzetten om zich heruit te vinden', is de mening van Ecolo-kopstuk Vanden Burre.

Liste Destexhe is voorstander van een korte keten tussen scholen en privé en ziet wel heil in een fusie tussen Actiris en Bruxelles Formation. Open VLD-lijsttrekker Guy Vanhengel wil het probleem aanpakken aan de basis: in het onderwijs: 'Er zijn geen tweetalige werkzoekenden die zich inschrijven bij Actiris. Anders was er geen werkloosheid. En dat moet vanuit het onderwijs komen. Onze werkzoekenden moet twee tot drietalig zijn. Op 18-jarige leeftijd moeten wij die jongeren zo afleveren', verklaart Vanhengel. Zijn MR-collega pleit voor een verplichte taaltest en een opvolging via gratis taallessen. 'We moeten ze niet straffen, maar opvolgen', besluit De Wolf.

N-VA-kopstuk Van Achter merkt tenslotte op dat de goede werkloosheidcijfers zich nu vooral richten op jobs bij de overheid en de gemeenten. 'Er moet een paradigmashift gemaakt worden naar de privésector en dat zien we nu niet', dixit Van Achter.