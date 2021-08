De tien invallen die de douane woensdag heeft uitgevoerd in een onderzoek naar de productie van illegale sigaretten, hebben uiteindelijk de arrestatie van 45 verdachten opgeleverd. Dat meldt de FOD Financiën. Er werden meer dan 28 miljoen sigaretten en 75 ton tabak gevonden, wat overeenkomt met verschuldigde accijnzen en btw ter waarde van ruim 21 miljoen euro.

De spectaculairste vondst gebeurde in Aartselaar, waar een volledige productielijn, verpakkingslijn en versnijdingsmachine actief was. De speurders troffen er meer dan 21 miljoen sigaretten aan, met nagemaakte labels van vooral Richmond, Regina en Marlboro. Er lag ook nog 17,6 ton bewerkte tabak en grote hoeveelheden tabaksprecursoren zoals sigarettenpapier, filters, lijm en aluminiumfolie. Ter plaatse werden 17 personen opgepakt, allen Oekraïeners of Bulgaren.

Ook in Tongeren en Frasnes-Lez-Anvaing werden actieve productiesites ontmanteld. In Tongeren werd ruim 30 ton versneden tabak in beslag genomen, in Frasnes-Lez-Anvaing 6 miljoen sigaretten en 23 paletten tabak. Er werden respectievelijk 11 en 9 personen gearresteerd als verdachte. Verder werd in Eeklo nog een productiesite in opstart gevonden.

Ook in Bree (drie locaties), Charleroi en Leuze-en-Hainaut werden sigaretten, tabak en/of precursoren gevonden in opslagplaatsen. De inval in een magazijn in Drogenbos leverde geen vaststellingen op. Tot slot werden nog vijf huiszoekingen in woningen uitgevoerd, met vier arrestaties tot gevolg.

In totaal werden 45 personen van hun vrijheid beroofd. Volgens de FOD Financiën waren sommigen niet aan hun proefstuk toe. De meesten hebben de Oekraïense nationaliteit. Het gaat zowel om vermoedelijke arbeiders als betrokkenen met een organisatorische rol.

