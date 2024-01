Douane onderschepte recordhoeveelheid van 116 ton cocaïne in Antwerpse haven

De Belgische douane heeft vorig jaar met 116 ton opnieuw een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. Dat maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) woensdag bekend in de haven van het Nederlandse Vlissingen.

Samen met zijn Nederlandse collega Aukje de Vries onderstreepte de minister tijdens de laatste presentatie van de jaarcijfers van deze legislatuur de samenwerking tussen beide landen tegen de internationale drugshandel.

De cocaïnevangsten in de Antwerpse haven blijven jaar na jaar records breken. Minister Van Peteghem klopt zichzelf daarvoor op de borst en benadrukt dat de federale regering geïnvesteerd heeft in ‘mensen en middelen voor de douane’.

De levering van de eerste mobiele scanner wordt bijvoorbeeld eind deze maand verwacht. Het jaartotaal van vorig jaar (121 ton voor heel België) is een aanzienlijke stijging in vergelijking met 2022. Toen werd 110 ton cocaïne onderschept.

De haven van Antwerpen blijft een populaire bestemming voor de Zuid-Amerikaanse drugsmaffia. Colombia, Ecuador en Panama behoren al jaren tot de top van herkomstlanden, ook in de Nederlandse zeehavens. Dat toont volgens de minister aan dat de samenwerking met de noorderburen de komende jaren moet worden voortgezet.

De Belgische en Nederlandse douane werken intensief samen in hun strijd tegen drugssmokkel. Zo is het Nederlandse duikteam van de douane actief in Antwerpen en trekken de twee landen samen op in de samenwerking met Latijns-Amerika.

Ook op het vlak van automatische beeldherkenning bij scans werken beide landen samen. De Nederlandse douane nam bijna 60 ton cocaïne in beslag. De grootste hoeveelheden werden aangetroffen in de havens van Rotterdam en Vlissingen.

Dinsdagavond werden in ons land nog 22 personen, onder wie drie politieagenten, gearresteerd in een groot drugsdossier.