Crisis of geen crisis: dotaties voor koningshuis blijven onaangeroerd

Als blijk van solidariteit leveren zowat alle ministers in dit land een deel van hun loon in. De dotaties voor het koningshuis blijven voorlopig ongewijzigd. Dankzij de automatische indexering komt er zelfs nog wat bij.

De federale, Vlaamse en Waalse ministers zullen 8 procent besparen op hun loon. Dat zijn de regeringen de afgelopen weken overeengekomen. De besparing past in het kader van een ‘solidariteitsbijdrage’ tegenover de bevolking. Lees: in tijden van exploderende energierekeningen en torenhoge inflatie willen politici niet wereldvreemd overkomen door zelf niets te doen.

Concreet komt de besparing erop neer dat de ministers vier indexaanpassingen van hun loon zullen overslaan. Op het federale niveau zou dat een half miljoen euro moeten opleveren. De regering-De Croo nodigde de parlementen ook uit om meer te doen, bijvoorbeeld door te beknibbelen op de partijdotaties en de Senaat.

Voorlopig staan er geen soortgelijke maatregelen gepland voor het koningshuis. Dat blijkt uit navraag van Knack bij de kabinetten van premier Alexander De Croo en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (beiden Open VLD).

Recordbedrag voor koningshuis

De Franstalige kranten van SudPresse onthulden eerder dit jaar dat de volledige kostprijs van het koningshuis meer dan 40 miljoen euro zou bedragen, een recordbedrag.

Dat kwam voornamelijk door de index. In de begroting die vorig jaar werd opgesteld ging men er nog van uit dat het totaal 37,3 miljoen euro zou bedragen. Maar door de indexering – de dotaties volgen de aanpassingen van de ambtenarenlonen – zou daar dit jaar al zeker 3,3 miljoen euro bij komen, om af te klokken op 40.687.00 euro.

Maar volgens begrotingsexpert Herman Matthijs (UGent/VUB) is dat niet alles. ‘In september en december volgen er opnieuw verhogingen van telkens 2 procent’, zegt hij.

Voor de dotaties van koning Filip, Albert II, prinses Astrid en prins Laurent samen zou dat dit najaar een extra bedrag van zo’n 600.000 euro opleveren. Pittig detail: dat is meer dan de 500.000 euro die de ministers van de regering-De Croo zouden uitsparen met hun solidariteitsbijdrage.

Bovendien moeten we vanaf 2023 ook rekening houden met de driejaarlijkse aanpassing van de federale ambtenarenlonen, al kan professor Matthijs daar nog geen cijfer op plakken.

Prinses Claire en prins Laurent © Getty Images

Meerderheid in parlement

Op dit moment staat de Civiele Lijst ingeschreven voor 13,2 miljoen euro. Daarmee betaalt koning Filip zijn werkingskosten. Of zoals de instelling het zelf omschrijft: ‘De Civiele Lijst van de Koning omvat alle middelen die de Natie ter beschikking stelt van het Staatshoofd om hem in staat te stellen de Koninklijke functie in al haar aspecten en met de gepaste waardigheid uit te oefenen.’

Filips vader, Albert II, heeft recht op 1,035 miljoen euro. Zijn zus Astrid en broer Laurent moeten het respectievelijk met 360.000 en 345.000 euro doen.

Die dotaties staan nog los van de totale gemaakte kosten van de leden van het koningshuis, die op een kleine 26 miljoen euro worden geraamd.

De parameters van de koninklijke dotaties zijn het gevolg van een wet uit 2013. ‘Met een gewone meerderheid in Kamer en Senaat’, zegt Matthijs, ‘kan die wet simpelweg worden aangepast.’

Laurent maakte dat al eens mee in 2018, toen de Kamer bij wijze van sanctie 15 procent van de dotatie introk na zijn optreden (in militair uniform) op de Chinese ambassade naar aanleiding van de 90ste verjaardag van het Chinese leger.