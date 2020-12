De overheidsdotatie van de VRT daalt tot 258 miljoen euro in 2025. Dat blijkt uit de beheersovereenkomst die donderdagnamiddag wordt besproken op de Raad van Bestuur van de openbare omroep. Gelijktijdig zit ook de Vlaamse regering virtueel samen om de overeenkomst goed te keuren.

Tussen 2007 en 2019 daalde de dotatie al van 296,4 miljoen euro naar 267,6 miljoen euro. Binnen vijf jaar zal de omroep het met 258,39 miljoen moeten doen. Samen met een aantal andere besparingen, krijgt de VRT in de loop van de beheersovereenkomst 25,1 miljoen euro minder publieke middelen. Dat zal keuzes, hervormingen en interne en externe efficiëntiewinsten noodzakelijk maken, waarschuwt de beheersovereenkomst.

De inkomsten uit reclame worden voortaan afhankelijk gemaakt van die van de private media. Als de marktindex stabiel blijft of daalt, wordt het plafond van de VRT op hetzelfde niveau gehouden. Stijgt de index, dan mag de VRT extra inkomsten werven, maar minstens een derde daarvan moet worden geïnvesteerd in externe productie.

De omroep kan wel rekenen op steun om haar transformatieplan uit te voeren. De Vlaamse overheid engageert zich tot een toelage van 16 miljoen euro, gespreid over de jaren 2021-2025.

De beheersovereenkomst bevat ook de nieuwe regels voor het digitale platform VRT NU. Dat mag geen previews van internationale aangekochte fictiefilms en -reeksen meer aanbieden. Bij lineaire uitzending mag VRT NU wel alle afleveringen tegelijk aanbieden, maar slechts na afloop van de uitzending van de eerste aflevering van de reeks.

De nieuwswebsite VRT NWS moet meer gaan focussen op audio en video, een vraag die al lang leeft bij onder meer de krantenuitgevers. Die beschouwen de VRT-website als oneerlijke concurrentie. Volgens de nieuwe overeenkomst moet 55 procent van de items op VRT NWS duidelijk gerelateerd zijn aan het audio- of video-aanbod. Tegen 2025 moet dat 65 procent worden. Er geldt wel een uitzondering voor items over geschiedenis, cultuur, wetenschap en factchecks.

