Doornik, Bergen en Charleroi krijgen 183 miljoen euro uit EU-klimaatfonds

De arrondissementen Doornik, Bergen en Charleroi krijgen tussen nu en 2027 182,6 miljoen euro uit het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) van de Europese Unie. Dat heeft de Europese Commissie woensdag bevestigd.

Het JTF had in een voorlopig advies begin 2020 de drie Henegouwse gebieden aangewezen als die in België die de grootste gevolgen ondervinden van de klimaatverandering. Het fonds, dat in 2019 werd aangekondigd als onderdeel van de Europese Green Deal, richt zich op gebieden waar de impact van de transitie het grootst is.

De subsidies moeten Wallonië helpen ‘af te stappen van fossiele brandstoffen en zijn zware industrie koolstofvrij te maken’, aldus de Commissie. Doornik, Bergen en Charleroi krijgen de steun hoofdzakelijk om fossiele brandstoffen te vervangen door hernieuwbare waterstof en biomethaan.

Veertig miljoen euro zal gaan naar hernieuwbare energiebronnen en ongeveer 68 miljoen is bestemd voor energie-efficiëntie. Het Fonds zal ook bijdragen aan de sanering van voormalige industrieterreinen (brownfields). Er is ook 14 miljoen voorzien voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

Begin 2020 toonde Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zich ontevreden dat de Europese middelen enkel naar Henegouwen zouden vloeien. ‘De Green Deal is een mean deal voor Vlaanderen’, klonk het toen.