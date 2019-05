Er is sprake van een doorbraak in het dossier rond de dood van de 9-jarige jongen in het asielcentrum van Broechem (Ranst). Dat zegt het Antwerpse parket vrijdagavond. Na een nieuwe reeks verhoren van de vijf eerder aangehouden verdachten, blijven nog maar twee van hen in de cel. Het gaat om de mannen van 19 en 20 jaar oud.

De drie anderen, mannen van 21, 24 en 34 jaar, zijn door de onderzoeksrechter vrijgelaten met een zogenaamde handlichting.

De Palestijns-Libanese jongen in kwestie, die samen met zijn moeder in het asielcentrum van Fedasil verbleef, verdween op maandagavond 22 april en werd twee dagen later dood teruggevonden in een gracht op het terrein van het centrum. De politie pakte vijf verdachten op, die vervolgens ook door de onderzoeksrechter werden aangehouden op verdenking van gijzeling en moord.

De raadkamer bevestigde dinsdag nog de aanhouding van de mannen van 19, 20 en 21 jaar. De advocaten van de verdachten van 24 en 34 jaar vroegen om uitstel van de raadkamer. De precieze toedracht van het overlijden is intussen nog steeds niet bekend. Familieleden van het slachtoffer verklaarden in verschillende media dat ze afgeperst werden met een bericht waarin stond dat ze 100.000 euro moesten betalen of dat ze de jongen anders niet levend zouden terugzien. Het parket wil daar in het belang van het onderzoek voorlopig niet op ingaan, maar bevestigde wel dat de feiten niet alleen als moord, maar ook als gijzeling gekwalificeerd zijn.

Het parket heeft het vrijdag over een 'doorbraak' na nieuwe verhoren van de verdachten. 'Op basis van die afgelegde verklaringen is er meer duidelijkheid gekomen over de mogelijke rol en het mogelijke aandeel van elke verdachte', klinkt het.