Ooit was het het dorp van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte. Vandaag is Stavele van iedereen verlaten. Zelfs de gsm-verbinding met het dorp kraakt. Alleen als de wind goed zit, kun je bellen met het verre westen.

Mail gekregen van een lezer. Hij vond het jammer dat we zelden of nooit over de 'plattelandservaring' schrijven. Het nieuws komt meestal uit wereldsteden. Terwijl er in het achterland ook veel gebeurt om over naar huis te schrijven.

...