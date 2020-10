De artsen die Donald Trump behandelen, verwachten dat de Amerikaanse president het Walter Reed-ziekenhuis morgen mag verlaten. Zijn gezondheidssituatie is verbeterd, zei zijn lijfarts Sean Conley tijdens een persconferentie.'

'Zoals bij elk ziekteverloop waren er hoogtes en laagtes', zei Conley tijdens de persconferentie voor het ziekenhuis in Bethesda, nabij Washington. De 74-jarige Trump werd vrijdagavond overgebracht naar het ziekenhuis. Gisteravond had Conley al gezegd dat de artsen optimistisch waren, maar een bron uit het Witte Huis had het toen over een 'zorgwekkende toestand'.

