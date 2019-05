De humanitaire hub van de hulporganisatie Dokters van de Wereld verhuist in de loop van de maand juni uit het Brusselse Noordstation. Waar naartoe en wanneer exact weten ze nog niet, er wordt nog naar een locatie gezocht. De verhuis staat los van de gebeurtenissen van de afgelopen weken aan de bushaltes van De Lijn onder het station Brussel-Noord.

'De reden voor de verhuis is het einde van een overeenkomst die al maanden stond ingepland', verduidelijkt Emmy Deschuttere, woordvoerster van Dokters van de Wereld. De verhuis zal plaatsvinden in de loop van de maand juni. Tot die tijd blijft de humanitaire hub in het Noordstation operationeel en kunnen migranten er langsgaan voor verschillende diensten zoals juridische begeleiding, medische en psychische zorg tot sociale hulp, het opsporen van familie, kledijdistributie en begeleiding naar nachtopvang.

Of het wegtrekken van de humanitaire hub in Brussel-Noord de aanwezigheid van de migranten zal doen dalen, is maar de vraag. 'Wij kunnen dit effect nu nog niet voorspellen maar het Noordstation was ook al voor de komst van de hub een ontmoetingsplaats', stelt Deschuttere.

Sinds maandag stoppen de bussen van De Lijn opnieuw onder het Noordstation, nadat vrijdag de transmigranten waren weggetrokken naar nieuw vrijgemaakte opvangplaatsen en de ruimte rondom de bushaltes een stevige poetsbeurt kreeg. Afgelopen weekend pakte de politie Brussel-Noord wel nog drie migranten op die opnieuw wilden overnachten aan de bushaltes.