Volgens de ngo Dokters van de Wereld is er geen sprake van een uitbraak van tuberculose, malaria of schurft onder de groep transmigranten in het treinstation Brussel-Noord. Uit de cijfers van de medische consultaties blijkt dat het aantal vermoedelijke gevallen van tbc stabiel blijft, terwijl het aantal vermoedelijke gevallen van schurft zelfs is gedaald.

Eerder deze week berichtte Het Laatste Nieuws nog dat er een uitbraak is van schurft, tuberculose en malaria onder de groep transmigranten die in het Brusselse Noordstation verblijft. De vakbonden bij De Lijn beslisten daarop dat de buschauffeurs er vanaf maandag niet meer stoppen. Zij klagen al maanden over de onveilige en onhygiënische toestanden in het station.

Maar van een uitbraak is dus geen sprake, zegt Dokters van de Wereld. 'Uit de cijfers van de medische consultaties in de humanitaire hub is er van een uitbraak van tbc, malaria of schurft geen sprake: het aantal vermoedelijke gevallen van tbc blijft stabiel, het aantal gevallen van schurft is zelfs gedaald', zegt directeur Pierre Verbeeren zondag in een persbericht. 'Er is dus niets nieuws onder de zon: er zijn niet meer migranten, niet plots meer ziektes, geen outbreaks en epidemieën (...) er is geen bedreiging voor de Belgische volksgezondheid.'

De ngo bracht de Brusselse gezondheidsdiensten in de zomer van 2017 al op de hoogte van mogelijke gevallen van schurft en tuberculose onder de groep transmigranten in het Maximiliaanpark, vlakbij Brussel-Noord. Sindsdien doet Dokters van de Wereld er aan monitoring en zijn er procedures ontwikkeld, klinkt het. 'Wat wel verslechtert is de mentale en fysieke gezondheid van de migranten op doorreis: de stress, vochtigheid, kou, onzekerheid, de honger, stigmatisering en het door en door precaire leven heeft een grote impact op de gezondheidstoestand', zegt Verbeeren. 'Het zou nuttig zijn alvorens uitspraken te doen over epidemieën, absoluut zeker te zijn dat de cijfers en feiten kloppen. Qua stigmatisering heeft deze groep het al stevig te verduren.'

Ook de gezondheidsinspectie van de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) heeft voorlopig geen meldingen van een uitbraak van tbc, schurft of malaria in Brussel-Noord gekregen, zegt het kabinet van bevoegd Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD). Artsen die dergelijke besmettelijke ziektes vaststellen, moeten dat normaal gezien aangeven bij de gezondheidsinspectie. De federale overheidsdienst Volksgezondheid moet in het geval van een serieuze uitbraak van ziektes ook geïnformeerd worden, maar ook dat gebeurde nog niet, zegt woordvoerder Jan Eyckmans. 'Voorlopig hebben wij daar geen melding van gekregen.'