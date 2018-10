Dokters van de Wereld: 'De politieke oppositie is bang van haar eigen schaduw'

Vrijwel gelijktijdig met het nieuwe boek van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), in het Frans verschenen als Continent sans frontière, kwamen de Franstalige intellectuelen François Gemenne en Pierre Verbeeren met Au-delà des frontières, een boek met alternatieve oplossingen voor het migratievraagstuk. Gemenne is migratiespecialist verbonden aan de Universiteit van Luik, Verbeeren is directeur van Dokters van de Wereld.

...