Dokter Marc Moens ontving zaterdag uit handen van Vlaams minister Wouter Beke de prijs 'Specialist van het Jaar. Circa 3000 lezers van Artsenkrant en Le Journal du Médecin beloonden de Mechelse arts voor zijn levenslange syndicale engagement.

Heel erg bekende artsen waren dit jaar genomineerd voor de Specialist van het jaar, een organisatie van Artsenkrant in samenwerking met het VBS. Naast Marc Moens waren dat gastro-enteroloog Luc Colemont, onvermoeibare strijder tegen darmkanker, professor Chantal Mathieu, endocrinoloog, de pneumoloog professor Geert Verleden en verslavingspsychiater Geert Dom. De award werd deze morgen door minister Wouter Beke uitgereikt op een colloquium georganiseerd door het VBS en Artsenkrant.

Gezien zijn syndicale palmares is het niet echt een verrassing dat Marc Moens 'Specialist van het Jaar' is geworden. Een mensenleven lang, sinds 1988, verdedigt hij dokters. Moens rolde erin als voorzitter van de beroepsvereniging van klinisch biologen. Vanaf 1990 ging hij gedurende 27 jaar breder als secretaris-generaal van het Verbond der Belgische Specialisten. Vier mandaten van drie jaar presideerde de Mechelse arts, alternerend met Jacques de Toeuf en Roland Lemye, ook het grootste artsensyndicaat, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (Bvas). Beroepshalve was Marc Moens 40 jaar en 3 maanden klinisch bioloog/hematoloog in het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.

Terugblikkend op zijn carrière toont Marc Moens zich vooral tevreden dat de Bvas nog steeds het grootste syndicaat is en dat hij binnen de Bvas in een danig versnipperd land Frans- en Nederlandstaligen, huisartsen en specialisten kon samenhouden.

Van de 28 ministers die Marc Moens gedurende al die jaren syndicale werking 'versleet' maakte Jean-Luc Dehaene de meeste indruk. Terugblikkend heeft hij ook appreciatie voor de dossierkennis van Frank Vandenbroucke. Op huidig minister De Block (Open VLD) en Magda Aelvoet (Groen) na, ging dokter Moens altijd in de clinch met socialistische excellenties.

'De portemonnee van De Block blijft veel harder toegeknepen dan onder haar socialistische collega's. Deze legislatuur bespaarden we een miljard, dat is gigantisch,' zei dokter Moens aan Artsenkrant. Met een kwinkslag stelt hij: 'Als arts/vrije beroepsbeoefenaar zou je best liberaal denken, maar als het om de centen gaat zou je best socialistisch stemmen...'

Al geeft hij toe dat de medezeggenschap van de artsen in de netwerken er onder een socialistisch minister nooit zou gekomen zijn.