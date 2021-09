Doen dieren aan politiek?

Wat onderscheidt ons als mens van de wilde en soms wrede dierenwereld? Ons superieure denkvermogen, de vergevorderde technologie of onze vele democratieën? Misschien kunnen we dat laatste al schrappen, want ook dieren kennen de kracht van democratie. Hoe dat er dan uitziet, kan biologisch psycholoog Rudi D'Hooge (KU Leuven) je vertellen.