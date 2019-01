Doel 2 levert vanaf 4 februari weer stroom

Kernreactor Doel 2 mag na acht maanden weer opgestart worden. Dat heeft de nucleaire waakhond Fanc beslist.

Doel 2 ligt stil sinds 22 mei vorig jaar. Er werd een gepland onderhoud uitgevoerd, maar tegelijkertijd moest een leiding in een veiligheidskoelwatercircuit gecontroleerd worden.

In dezelfde koelwaterleiding in reactor Doel 1 was in april immers een lek vastgesteld, ten gevolge van "materiaalmoeheid".

Ook in Doel 2 bleek de koelwaterleiding in slechte staat, en ze werd eind november vervangen.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) heeft nu het licht op groen gezet voor de heropstart van de reactor van 433 megawatt.

Engie Electrabel moet de leidingen in de toekomst wel regelmatig nakijken.