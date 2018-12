Doel 1 en Doel 2 zullen langer onbeschikbaar zijn

Eerder was nog sprake van een heropstart van Doel 2 in december en Doel 1 eind januari.

Doel 1 en Doel 2 liggen voor langere tijd stil voor complexe werkzaamheden. Uitbater Electrabel meldde in november dat het voor Doel 1 noodzakelijk is om een groter gedeelte van de leidingen te herstellen dan gedacht.

'In Doel 1 lopen de werkzaamheden en de analyses na het eerder gedetecteerde waterlek verder', klinkt het dinsdagavond bij Electrabel. 'De fasering van de lopende werkzaamheden met het herladen van de splijtstof in de reactor en de ingebruikname van de eenheden, is een complex proces. Om die reden dient de heropstartplanning dan ook aangepast te worden.'

In Doel 2 controleren de technische teams momenteel de werking 'van honderden vernieuwde systemen, uitrustingen en kringen die de centrale besturen'. 'Het gaat hier om belangrijke en grondige inspecties die ervoor moeten zorgen dat de centrale in alle veiligheid weer kan worden opgestart', luidt het.

Voor de reactor Tihange 3 is de eerste fase van de betonherstellingswerken dan weer bijna afgerond. Controles door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zouden in de komende dagen plaatsvinden. Mits groen licht van het FANC zou Tihange 3 ten vroegste op 7 januari weer aan het net gekoppeld kunnen worden, in plaats van 2 maart zoals oorspronkelijk gepland. 'De teams van Electrabel zijn volledig gemobiliseerd om de inspanningen van de overheden te ondersteunen om de bevoorradingszekerheid deze winter te garanderen', aldus het bedrijf. 'Electrabel werd aanvankelijk gevraagd om 750 megawatt bijkomende lokale capaciteit te voorzien, maar heeft inmiddels al 1.273 megawatt extra of moduleerbare productiecapaciteit kunnen vrijmaken.'