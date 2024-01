‘Doe ik mijn deur nog open voor de mensen van Fluvius?’

Redacteur Tex Van berlaer toont weinig animo voor zijn nieuwe digitale meter.

De lente is nog ver weg, maar ik stoom me al weken klaar voor een lenteschoonmaak. Locatie: de kelder. De reden: de mensen van Fluvius en hun digitale meter voor elektriciteit en aardgas.

Ik geef toe, ik heb het te lang laten aanslepen. De kartonnen dozen stapelden zich op, verschillende ophaalmomenten van de gemeentelijk afvaldienst werden gemist. Op de koop toe hebben we onlangs enkele stoelen aangeschaft, waardoor de oude werden ondergebracht in diezelfde kelder. Het is een zootje.

Binnen een week verwachten we echter bezoek van Fluvius, en moet alles opgeruimd zijn. De digitale meter die ze gratis komen installeren was verplicht, zo werd ons uitgelegd in een beleefde maar stellige brief. Zo’n boete zou naar verluidt tegen de 300 euro bedragen. Dat is een grondige opruimbeurt waard.

Al is het met een gemengd gevoel. Was er dan iets mis met onze ‘oude’ analoge meter? Wij verbruikten, en de meter registreerde dat verbruik. Meer is toch niet nodig?

Niet dus. Volgens netbeheerder Fluvius is een digitale meter ‘slim’ doordat ik hem kan koppelen aan apps op mijn telefoon. Voortaan zal ik mijn gebruik bijsturen, ‘wat zowel mijn factuur als het klimaat ten goede komt’. En ik maar denken dat het volstond om alle lichten en verwarming te doven in ruimtes waar ik niet moet zijn. Dat was wellicht iets uit de tijd van de domme meters, die voltooid verleden tijd zullen zijn.

Of is er wel een weg terug? De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de adviesraad van de sociale partners, plaatst vraagtekens bij het nut om in alle Vlaamse woningen digitale meters uit te rollen. De SERV schrijft dat de kosten zijn opgelopen en de baten gedaald. Eerst was er sprake van een factuur van 400 euro voor een gemiddeld gezin. Die is opgelopen tot ruim 1.000 euro.

Dat lokte meteen een reactie uit van de Vlaamse minister van Energie. Zuhar Demir wil nu te weten komen of ‘de 100 procent tegen eind 2029 überhaupt het sop de kool wel waard is’. De N-VA-politica wil dat Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) een kosten-batenanalyse maakt.

Dat is kras, want in 2020 wilde minister Demir de uitrol nog ‘versnellen’. Zou de operatie eerst 15 jaar duren, dan moest dat toen binnen de 10 jaar gebeuren, vond ze. Tegen eind dit jaar moest 80 procent van de huishoudens een digitale meter hebben, tegen 2029 iedereen.

Ook minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten (Open VLD) mengde zich. ‘We moeten de mensen niet nodeloos op kosten moeten jagen’, zei ze. ‘Als het goedkoper kan, doe het goedkoper’. De euro valt op een moment dat de helft van de huishoudens al een digitale meter in huis heeft. De Vlaamse regering slaat een slecht figuur, de episode is bezwaarlijk een voorbeeld van goed bestuur.

Wat moet de Vlaming hiervan maken? Doe ik volgende week nog open voor de mensen van Fluvius? Misschien hang ik die bewuste dag wel een briefje aan de voordeur: ‘Bezig met kosten-batenanalyse.’