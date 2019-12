Doe de Quiz van het Decennium van Knack: wat weet u nog van de voorbije tien jaar?

We sluiten alweer een decennium af. Maar hoeveel weet u er nog van? De redactie van Knack verzamelde voor u twintig vragen over de afgelopen tien jaar - twee per jaar - over uiteenlopende onderwerpen, van cultuur over politiek tot sport. Test uw kennis!